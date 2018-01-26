Бьорндален может попасть на ОИ в новом качестве

Норвежский биатлонист Уле— Эйнар Бьорндален в ближайшее время может стать членом тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.
"Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона. Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет", — отметила представитель федерации.
"Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен", — заявили в БФБ.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Биатлонист ранее выразил намерение посетить Пхёнчхан для того, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.