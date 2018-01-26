Бьорндален может попасть на ОИ в новом качестве

Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Играх-2018

"Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона. Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет", — отметила представитель федерации. Норвежский биатлонист Уле— Эйнар Бьорндален в ближайшее время может стать членом тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.

"Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен", — заявили в БФБ.