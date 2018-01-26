Ещё
Бьорндален может попасть на ОИ в новом качестве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьорндален может войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на Играх-2018 

ТАСС 26 января 2018
Фото: Reuters
Норвежский биатлонист Уле— Эйнар Бьорндален в ближайшее время может стать членом тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.
"Инициатива и решение о включении Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона. Заявка подана на аккредитацию, но решения Международного олимпийского комитета пока нет", — отметила представитель федерации.
"Мы видим Бьорндалена в качестве тренера, но говорить о его конкретных обязанностях рано до получения аккредитации. Думаем, что на следующей неделе вопрос будет решен", — заявили в БФБ.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Биатлонист ранее выразил намерение посетить Пхёнчхан для того, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.
ТАСС: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова летом может завершить карьеру Кайшева, Виролайнен, Сливко и Юрлова выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону в Осло Французский биатлонист Мартен Фуркад избран в комиссию спортсменов IBU
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение