Этап КМ по биатлону в Тюмени находится под вопросом 

Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос проведения соревнований в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады», — сообщает пресс-служба IBU.

Международный союз биатлонистов планировал организовать этап Кубка мира в Тюмени с 22 по 25 марта, этап кубка IBU в Увате с 8 по 11 марта и Ханты-Мансийске с 14 по 17 марта.