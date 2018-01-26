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Этап КМ по биатлону в Тюмени находится под вопросом
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Этап КМ по биатлону в Тюмени находится под вопросом 

RT на русском 26 января 2018
Фото: РИА Новости
Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос проведения соревнований в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Исполком IBU хотел бы проинформировать своих партнёров, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России в настоящее время оценивается с учетом новой информации», — сообщается в пресс-релизе на сайте IBU.
Международный союз биатлонистов планировал организовать этап Кубка мира в Тюмени с 22 по 25 марта, этап кубка IBU в Увате с 8 по 11 марта и Ханты-Мансийске с 14 по 17 марта.
«Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады», — сообщает пресс-служба IBU.
Точная дата проведения исполкома не разглашается.
Ранее глава IBU Андерс Бессеберг опечалился решением Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать россиянина Антона Шипулина на ОИ-2018.
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