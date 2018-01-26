Варвинец стала победительнице ЧЕ в спринте

Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте, Сливко — четвертая

Украинка Ирина Варвинец одержала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянской Риданне. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 54,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье, которая ранее на европейском первенстве выиграла индивидуальная гонку. Француженка уступила победительнице 12,5 секунд, допустив один промах. Третьей стала японка Фуюко Татидзаки (отставание 15,5 секунд; 0 промахов).

Варвинец является серебряной медалисткой чемпионата мира 2017 года в эстафете. На чемпионате Европы 2015 года она стала первой в эстафете и серебряным призером в гонке преследования. На европейском первенстве в 2013 году украинка выиграла бронзу в эстафете.

Женская гонка преследования пройдет 27 января. Чемпионат Европы завершится 28 января.