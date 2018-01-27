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Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ
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Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону 

Lenta.ru 27 января 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы в итальянском Риднау. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россиянин преодолел дистанцию в 12,5 километров за 32 минуты 22,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Красимир Анев из Болгарии, отстав от победителя на 27,6 секунды (ни одного промаха). Россиянин Евгений Гараничев завоевал бронзовую медаль (+1.10,7; три промаха).
Для 25-летнего Логинова это золото стало четвертым в карьере на чемпионатах Европы. В 2017 году он победил в индивидуальной гонке, гонке преследования и смешанной эстафете.
Женская гонка преследования пройдет позже в субботу, 27 января. Чемпионат Европы завершится в воскресенье двумя смешанными эстафетами.
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