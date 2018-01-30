Шипулин: не хочу ни в бары, ни в рестораны, лучшее развлечение — сходить в лес

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как любит отдыхать. Олимпийский чемпион 2014 года не получил допуска на Игры в Пхёнчхане.

«Я обожаю лес, обожаю технику. А если удаётся совместить технику и лес, например на квадроциклах куда-нибудь поехать или на машине на рыбалку, то это лучшее расслабление. Бывает такое, что всю неделю ездишь по делам, голова начинает разрываться, хочется как-нибудь выплеснуть свою энергию. Уезжаешь в лес — иногда просто прогуляться по лесу. Мы в прошлом году с женой договорились съездить в лес, просто погулять. Было много снега, но мы оделись тепло, походили буквально час по сугробам. Это такая отдушина была для нас. Мы ехали обратно домой такие довольные, восполненные этой энергией. Самая основная подпитка для меня, кроме семьи, — это природа и лес.

Я думаю, что меня этим в детстве заразили родители. Мы часто ездили с ними на рыбалку, ездили в такие непроходимые места на тракторе с прицепом! У отца было много друзей-рыбаков, мы собирались большой компанией, доезжали до определённого места на машинах, потом пересаживались на трактор. И нас увозили куда-нибудь подальше, где меньше народу и больше рыбы. Я в следующем году всех своих друзей подбиваю съездить на казахстанские озера. Я помню, в детстве мы с родителями туда ездили на несколько дней в палатках. По две недели там жили! Это были самые сладкие, самые яркие воспоминания. Это какая-то такая романтика, когда мы вместе, всей семьей занимаемся одним делом. У каждого были свои обязанности, кто-то дрова собирал, кто-то мыл посуду и так далее. У нас настолько была слаженная, единая команда! Мы прям вёдрами собирали раков вечером с фонариками. Зачерпываешь в ведро воды, раки вечером выходят, ты их собираешь и прям это ведро на огонь ставишь. Мы ужинали почти одними раками. Это было так здорово. Две недели без коммуникации, без приборов каких-то. Мы это событие ждали больше всего! Мне не нужно было ни на какие моря ездить, в лагеря с детьми, другие развлечения.

Сейчас я редко рыбачу, времени очень мало, тем более семья появилась. С каждым годом дел всё больше и больше. Я в этом году на квадроцикле-то катался всего два раза: один раз с тобой в мае, один раз в августе-сентябре. И то, мне так неудобно уезжать из дома, потому что я понимаю, что приехал ненадолго, а тут ещё на два-три дня уезжать. Конечно, и жене это не нравится, но она понимает, что это для меня лучшее развлечение. Я не хочу ни в бары, ни в рестораны. Для меня лучшее развлечение — сходить в лес», — в частности, сказал Шипулин.