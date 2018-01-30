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МОК разрешил Бьорндалену поехать на ОИ-2018
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МОК разрешил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на ОИ-2018 

ТАСС 30 января 2018
Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
Норвежский биатлонист Уле— Эйнар Бьорндален получил от Международного олимпийского комитета (МОК) разрешение войти в состав тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.
"Мы получили от Международного олимпийского комитета официальное разрешение на включение Бьорндалена в состав белорусской делегации", — отметила представитель федерации.
По словам Тарасевич, "функционал Бьорндалена в тренерском штабе будет определен позднее". Ранее в БФБ заявили, что инициатива и решение о включении 44-летнего Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Биатлонист ранее выразил намерение посетить Пхёнчхан для того, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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