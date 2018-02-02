Шипулин присоединился к Putin Team

Антон Шипулин, олимпийский чемпион 2014 года по биатлону в эстафете и бронзовый призёр Олимпиады-2010 в аналогичной дисциплине, присоединился к движению Putin Team.
«Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда, это мой выбор. Я в PutinTeam», — написал Шипулин в своём «Инстаграме».
Общественное движение в поддержку Владимира Путина было создано 2 ноября 2017 года по инициативе нападающего сборной России и «Вашингтона» Александра Овечкина.