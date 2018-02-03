Российские биатлонистки прилетели в Пхёнчхан

Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, прибывшие на предолимпийский сбор в Южную Корею, поделились фотографиями из Пхёнчхана, где пройдут Олимпийские игры.
«Приходим в адекватное состояние после перелёта. Холодно», — написала Кайшева в своём «инстаграме».
«Погода минус 14! Всем привет из Кореи!» — подписала фото Акимова.
Скоро к девушкам присоединятся биатлонисты Антон Бабиков, Матвей Елисеев и тренер Рико Гросс, которые ранее вылетели в Южную Корею.
Соревнования по биатлону на Олимпиаде начнутся с женского спринта 10 февраля.