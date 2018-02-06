Юрлова-Перхт: у меня больше не будет шанса выступить на Играх

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что готова принять участие в Олимпиаде-2018, если ей придет приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Умом понимаю, что, если вдруг допустят, сорваться и без акклиматизации поехать в Корею — это очень странно. Вряд ли стоит надеяться на высокие результаты — но мечта есть мечта. Я бы все равно поехала. Несмотря на то, что Олимпиада — уже не та", — цитирует Юрлову-Перхт Sports.ru

"Сейчас я реально понимаю, что другой Олимпиады у меня не будет. Впереди три этапа Кубка мира, где нужно успешно выступить. А дальше — максимум один сезон, после которого планирую заканчивать. Это я решила еще до Игр", — сказала биатлонистка. Она подчеркнула, что в будущем ей больше не предоставится шанс выступить на Играх.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт и еще 31 российский спортсмен подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о своем недопуске на Игры-2018. Слушания состоятся 7 февраля.