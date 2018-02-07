Биатлонистка из США разочарована оправданием россиян

Американская биатлонистка Сюзан Данкли разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских атлетов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом, сообщает RT.
"Я очень разочарована решением CAS. Игры в Сочи были испорчены этими допинговыми махинациями. И видеть сейчас подобное решение очень неприятно", — сказала спортсменка.
Данкли сомневается, что ей стоит отдавать детей в спорт из-за ситуации с допингом в современном мире.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.