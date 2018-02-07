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Биатлонистка из США разочарована оправданием россиян
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Американская биатлонистка разочарована решением CAS по 28 россиянам 

Газета.Ru 7 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Американская биатлонистка Сюзан Данкли разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских атлетов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом, сообщает RT.
"Я очень разочарована решением CAS. Игры в Сочи были испорчены этими допинговыми махинациями. И видеть сейчас подобное решение очень неприятно", — сказала спортсменка.
Данкли сомневается, что ей стоит отдавать детей в спорт из-за ситуации с допингом в современном мире.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
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