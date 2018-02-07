Немецкого биатлониста возмутила «безнаказанность» России

«Фарс и пощечина»: немецкий биатлонист разочаровн безнаказанностью России

"Легков и Третьяков? Они могут стать Олимпийскими чемпионами. Это фарс и пощечина. Меня очень беспокоит данная проблема. В прошлом они уже привлекали внимание к себе и в биатлоне. Нужно быть очень наивным, чтобы поверить, что на домашней Олимпиаде они ничего не делали, потому что на этом турнире работали их соотечественники", — приводит газета Frankfurter Allgemeinen Zeitung слова Пайффера. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер недоволен решением Спортивного арбитражного суда. Атлет боится, что россияне отнимут у него награды.

"Теперь вообще никто не понимает, что происходит, и я не исключение. Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по-возможности не растрачивать нервные клетки", — приводит слова Гросса Р-Спорт. Отметим, что не только иностранные атлеты недовольны оправдательным решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Как заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс , решение CAS еще больше все запутало.

Наставник наших биатлонистов считает, что мысли о противоборстве МОК и Спортивного арбитражного суда отвлекают спортсменов от тренировок.