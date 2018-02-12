Фуркад выиграл гонку преследования на ОИ

Пихлер, как ты его тренировал?! Круче шведа только Фуркад

И почему вы, Вольфганг, так не тренировали россиян? Ведь швед Самуэльссон в гонке преследования уступил только самому Фуркаду.

Фуркад и Бё жаждали реванша

Михал Крчмарж и Первая мужская гонка на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане по биатлону преподнесла настоящую сенсацию. Безоговорочные лидеры сезона Мартен Фуркад и Йоханнес Бё провалили стрельбу и заняли 8-е и 31-е места соответственно. Мы вправе были ожидать от них прорыва, и это было, пожалуй, главной интригой гонки преследования. Тройка призёров была настолько неожиданной, что было логично ожидать, что ситуация будет меняться и меняться сильно. Арнд Пайффер Доминик Виндиш — такого пьедестала в спринте не ждал никто.

Мартен, куда ты так рванул? Русский кореец Тимофей Лапшин начинал гонку преследования 16-м и сохранял гипотетические шансы даже на медаль. Наши? В пасьют попал только Антон Бабиков , занявший 57-е место. Здесь сложно комментировать, так что оставалось лишь пожелать Антону использовать этот старт в качестве подготовки к следующим гонкам на Олимпиаде. Шансы есть, пока есть надежда. Это наглядно продемонстрировал чех Крчмарж в спринте. Чем Бабиков то хуже?

Немец, немец, Бё Фуркад буквально с первых же метров ломанулся в атаку и за полтора километра отыграл отставание в 22 секунды от Пайффера. А вот младший Бё начал осторожнее и отыграл всего одну позицию к середине первого круга. То ли Йоханнес намеренно сдерживал себя, то ли уже «забил» на гонку преследования и экономил силы для дальнейших стартов. Судя по всему, безумная погоня Фуркада дала о себе знать на первом рубеже, где француз допустил один промах. А вот в лидеры вырвался австриец Юлиан Эберхард , который как из пулемёта закрыл все мишени на первой «лёжке». Следом за ним убежали сразу три немца, Пайффер, Долль и Шемпп. Ещё один представитель Германии был шестым — Эрик Лессер . Феноменальная готовность сборной Германии. Антон Бабиков допустил один промах и по-прежнему располагался в шестом десятке.

Фуркад, опять ты? Немецкая оккупация продолжилась и после второго рубежа. Пайффер благодаря быстрой и точной стрельбе вернул себе лидерство. Следом за ним отправился в погоню Лессер, а в тройку сильнейших ворвался старший Бё. Вряд ли кто-то понял, откуда он вообще взялся, но норвежец здорово отработал первую часть дистанции. У его брата же дела шли неважно. Два промаха на второй «лёжке» лишили его всяких шансов на медаль. Теперь уж точно надо было беречь силы. Обратил на себя внимание литовец Томас Каукенас , который пробился в десятку сильнейших. Вот это реально было неожиданно.

К третьей стрельбе караван лидеров собрался и составил целых семь биатлонистов. Как вы думаете, кто был единственным в этой группе, закрывший все мишени? Правильно, Мартен Фуркад. Француз отработал быстро и точно, и отрыв от Пайффера, промазавшего один раз, составлял уже 20 секунд. Тройку по-прежнему замыкал Тарьей Бё. Каукенас, к большому сожалению, промазал один раз и откатился на 12-е место. Если с первым место многое было уже ясно, то за подиум борьба ожидалось сумасшедшей. На тот момент на медали претендовали как минимум 10 биатлонистов. Развязка была близка. Самуэльссон — шведская сенсация

Четвертый рубеж давал слабую надежду на интригу в борьбе за победу, но Мартен сразу лишил нас всяких иллюзий, закрыв все пять мишеней. Француз полностью реабилитировался за провал в спринте и выиграл своё первое олимпийское золота в Южной Корее. Скорее всего, не последнее. Серебряную и бронзовую медали разыграли немец Долль и швед Самуэльссон. Представляете? Самуэльссон. Откуда они все взялись? Крчмарж и Виндиш в спринте, Самуэльссон в преследовании…