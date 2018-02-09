Ещё
Фуркад: МОК поступил сильно, наказав россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

М. Фуркад: МОК поступил сильно, наказав россиян 

Чемпионат.com 9 февраля 2018
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением по поводу того, что российские спортсмены на Играх-2018 будут выступать в качестве «Олимпийских атлетов из России» и под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами — для них это непростая ситуация. Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским, которое показывает приверженность МОК борьбе с допингом», — цитирует Фуркада liberation.fr.
Из мужской сборной России по биатлону до Олимпиады в Пхёнчхане допущены только Антон Бабиков и Матвей Елисеев.
Чемпионат.com: последние новости
Паралимпиада-2018. Зайнуллина завоевала серебро в биатлоне, Гуляева — бронзу Цветков: лыжи работали отлично, а вот к самочувствию есть претензии Первая победа Л'Абе-Лунда и лучший результат Гараничева в сезоне
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение