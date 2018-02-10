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В США обрадовались отсутствию лидеров РФ на ОИ
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Спортсменка из США обрадовалась отсутствию лидеров сборной России на Олимпиаде 

Lenta.ru 10 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Американская биатлонистка Сюзан Данкли одобрила решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске ряда российских атлетов к участию в Играх в Пхенчхане. Слова 31-летней спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».
«В этом и в прошлом году я была страшно расстроена услышать новости о государственной системе допинга в России. Это очень сложно осознать. Представьте, что вас обгоняет российский спортсмен, и вы понятия не имеете, относится он к этой системе или нет. А вдруг да? Я рада, что сейчас эта проблема решается и наш спорт становится чище», — заявила Данкли.
>> "Посвящаю эту медаль всем, кого подло отстранили!"
Недопуск на Олимпиаду лидеров биатлонной сборной России Антона Шипулина и Екатерины Юрловы-Перхт, а также других российских спортсменов американка назвала борьбой за чистоту спорта.
Ранее 10 февраля Данкли заняла 66-е место в спринте. Золото в дисциплине завоевала немка Лауре Дальмайер, серебряная и бронзовая медали достались норвежке Марте Олсбу и Веронике Витковой из Чехии.
Также в первый день Олимпиады были разыграны медали в скиатлоне и шорт-треке. В шорт-треке на дистанции 1500 метров золото выиграл южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, серебро досталось Шинки Кнегту из Нидерландов, а бронза — россиянину Семену Елистратову. Это первая медаль для российских спортсменов на Играх.
В декабре 2017 года несколько десятков отечественных атлетов были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах за использование запрещенных препаратов на Играх в Сочи. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью или частично аннулировал санкции в отношении большинства россиян, однако, несмотря на это, они не получили приглашения на ОИ-2018.
Игры продлятся с 9 по 25 февраля.
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