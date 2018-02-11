Пайффер выиграл спринт на Олимпиаде

Немец Арнд Пайффер победил в спринте на 10 км по биатлону на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Серебряную награду завоевал чех Михал Крчмарж, а замкнул тройку призёров итальянец Доминик Виндиш. Россияне Антон Бабиков и Матвей Елисеев показали 56-й и 76-й результаты соответственно.
Олимпийские игры. Пхёнчхан, Южная Корея Биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км 1. Арнд Пайффер (Германия) — 23.38,8 (0). 2. Михал Крчмарж (Чехия) — +4,4 (0). 3. Доминик Виндиш (Италия) — +7,7 (1)… 57. Антон Бабиков (Россия) — +2.09,7 (4)… 82. Матвей Елисеев (Россия) — +3.20,5 (5).