Ещё
Российские биатлонисты допустили девять промахов на двоих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские биатлонисты допустили девять промахов на двоих и остались без медалей 

Lenta.ru 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев остались без медалей в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бабиков и Елисеев допустили девять промахов на двоих, заняв 56-е и 76-е место соответственно. Золотую медаль выиграл немецкий биатлонист Арнд Пайффер (23 минуты 38,8 секунды, без промахов), серебро у чеха Михала Крчмара (плюс 4,4 секунды, без промахов), бронза — у итальянца Доминика Виндиша (плюс 7,7 секунды, 1 промах).
Бабиков и Елисеев — единственные российский биатлонисты, допущенные до Олимпиады-2018. Лидер сборной Антон Шипулин остался без Игр из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК), никак не объяснившего нежелание приглашать ряд отечественных спортсменов.
10 февраля российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева не сумели завоевать медалей в женском спринте. Акимова пришла к финишу 20-й, Кайшева — 33-й. Победа досталась немке Лауре Дальмайер, серебряную награду получила норвежка Марте Олсбу, бронзу — чешка Вероника Виткова.
Игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение