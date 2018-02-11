Второй день Игр: Россия с рекордом, но без медалей

Мировой рекорд Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира фигуристов, сенсационное и обидное четвертое место Дениса Спицова в лыжном скиатлоне, провал Романа Репилова и Феликса Лоха в решающий момент и сенсационное золото австрийского андердога в санях. Крушение медальных надежд России в женском могуле, сюрреализм в мужском биатлонном спринте, третья олимпийская победа Свена Крамера в коньках на 5000 м и золото 17-летнего американца в слоупстайле. «Газета.Ru» представляет обзор второго медального дня Олимпиады в Пхёнчхане.

Во второй официальный день на Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны шесть комплектов наград в разных видах спорта. Несмотря на серьезные надежды как минимум в паре дисциплин и немного неожиданную борьбу в еще одной, российская команда осталась без наград.

Фигурное катание

Четвертый соревновательный и второй медальный день Олимпийских игр начался с продолжения командных соревнований по фигурному катанию. 11 февраля соревнования состоялись сразу в трех дисциплинах, и теперь до финиша остается столько же видов программы.

Впрочем, наша пара тоже может занести выступление себе в актив. Боброва с Соловьевым откатались на отличном уровне и смогли обогнать одних из своих самых принципиальных соперников — итальянцев Анну Капеллини и Луку Ланоте, у которых россияне выиграли больше двух баллов.

Это позволило в общей таблице обойти Японию и выйти на третье место, а вот Канада упрочила свое лидерство, оторвавшись на четыре балла от США и на шесть от нашей команды.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие медального улова, одна победа у россиян, пусть и локальная 11 февраля есть.

Евгения Медведева блестяще выступила в короткой программе командного турнира и не просто выиграла ее за явным преимуществом, но и установила мировой рекорд в женском катании — 81,06 очка.

Канадка Кейтлин Осмонд заняла третье место, что не позволило нашей сборной существенно сократить отставание, зато пятое место Брэди Теннелл из США отбросило «звездно-полосатых» на третье место с отставанием в два очка от России.

Эрику Редфорду. Забияко и Энберт уверенно справились с волнением и выдали фактически безошибочный прокат, уступив только из-за сложности находящимся сейчас на более высоком уровне итальянцам Валентине Маркеи и Ондрею Хотареку и выигравшим произвольную канадцам Меган Дюамель

Теперь перед решающим днем соревнований отрыв Канады составляет все те же шесть очков и догнать «кленовых листьев» будет очень сложно, тем более что они наверняка возьмут максимальные 10 очков в танцах, зато уж за серебро с американцами бороться необходимо.

Основные надежды нашей команды будут связаны с Алиной Загитовой, которая представит произвольную программу, а Михаилу Коляде у мужчин будет необходимо «отмазываться» за провал в короткой программе, из-за которого канадцы и ускакали так далеко.

Лыжные гонки

Лыжный скиатлон не обещал российской команде в отсутствие Сергея Устюгова и других суперзвезд лыжных гонок борьбы за медали, но неожиданно подарил ее.

Юная восходящая звездочка лыж Денис Спицов не стушевался в борьбе с грандами, не смутился из-за попадания в завал и падения на старте гонки, от которого, например, так и не отошел другой россиянин Андрей Ларьков

Более того, всю классическую часть дистанции Спицов после того падения провел со сломанным кончиком лыжи, что не помешало ему отыграть у лидирующей группы приличное отставание.

На любимой классической части дистанции Спицов уже был полноправным участником борьбы за медали, но в итоге норвежец Симен Хегстад Крюгер убежал от пелотона и стал олимпийским чемпионом, а его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Крстер Холлун закрыли пьедестал.

Таким образом, норвежские лыжники расположились на всех трех олимпийских ступенях подиума впервые за последние 26 лет!

Что до Спицова, то он провел отличную гонку, сражался до конца и финишировал всего в четырех секундах от бронзы на самом обидном четвертом месте. Остальные трое россиян закончили гонку в третьем десятке.

Санный спорт

Настоящая сенсация грянула в виде, где Россия рассчитывала минимум на одну медаль, а по-хорошему на две, причем одну золоту — в санном спорте. Роман Репилов в прошлом сезоне стал обладателем Кубка мира, Семен Павличенко в 2015 году стал единственным российским чемпионом мира в этом виде спорта.

Впрочем, Павличенко, начинавший турнир саночников под первым номером, наошибавшись, утратил свои шансы на медаль после первой же попытки, откатившись в середину второго десятка.

После этого он постепенно улучшал позицию, но забраться выше 14-го места по итогам соревнований не сумел, уступив в том числе и еще одному россиянину Степану Федорову , ставшему 13-м.

А вот Репилов, после первой попытки был четвертым, поднявшись по итогам первого дня на третье место. Россиянин проигрывал лидеру, чемпиону двух предыдущих Олимпиад Феликсу Лоху из Германии, 0,2 секунды, что вполне можно было обыграть.

Однако уже в первой попытке 11 февраля Репилов, как днем ранее Павличенко, провалился, и дальше за борьбой за медали россияне просто наблюдали.

Казалось, ничто не помешает Лоху выиграть свою третью Олимпиаду, но он, завершая соревнования своей четвертой попыткой за два дня, он тоже сделал слишком много ошибок и оказался в итоговом протоколе только пятым.

Сенсационным олимпийским чемпионом стал австриец Доминик Гляйршер, который накануне выиграл первую попытку, но после второй откатился на седьмое место протокола.

Казалось, премьерный прокат Гляйршера останется единственной его вспышкой, но 11 января он мощно провел обе своих попытки и в итоге опередил американца Криса Маздзера, ставшего вторым, и выигравшего бронзу немца Йоханнеса Людвига

Биатлон

Еще более сенсационными оказались соревнования по биатлону. Весь мир ждал, кто выиграет олимпийский спринт у мужчин — норвежец Йоханнес Бё или француз Мартен Фуркад?

Все гонки сезона в Кубке мира, кроме одной, где первенствовал старший Бё, Тарьей, выиграл кто-то из этой парочки. При этом Йоханнес Бё лишь раз не попал на пьедестал почета, а Фуркад был на нем во всех гонках!

Тем фантастичнее выглядит расклад Пхёнчхана-2018, где фавориты на двоих промазали семь раз и ни на какой подиум, само собой, не попали.

Фуркад, промахнувшись трижды, финишировал восьмым с отставанием от лидера в 22,1 секунды. Бё, допустив четыре осечки и отстав почти на полторы минуты закончил гонку за пределами третьей десятки!

Обоим допущенным до Игр российским биатлонистам в преддверии пасьюта похвастать нечем. Антон Бабиков закончил гонку 57-м с четырьмя промахами и 2:09,7 с отставания, а Матвей Елисеев стал и вовсе 83-м, проиграв Пайфферу почти три с половиной минуты.

Коньки

В коньках олимпийским чемпионом на стайерской дистанции 5000 м стал легендарный голландец Свен Крамер. Он стал первым конькобежцем, сумевшим выиграть в этой дисциплине три олимпийских золота.

Долгое время в соревнованиях лидировал кореец Ли Сон Хун, затем его обогнал сенсационный новозеландец Питер Майкл, но в трех последних забегах их сбросили с пьедестала Крамер, канадец Тед-Ян Блумен и норвежец Сверре-Лунде Педерсен.

К слову, чемпион также установил в этом забеге олимпийский рекорд, пробежав за 6:09,76. Представителей сборной России в этой дисциплине не было.

Фристайл

Зато сразу три молодых россиянки участвовали в соревнованиях в могуле, причем все они имели шансы на медали, так как уже зажигали на этапах Кубка мира.

Квалификация только подтвердила ожидания: все пробились в решающую часть соревнований, причем Марика Пертахия сделала это с седьмым результатом, Регина Рахимова — с четвертым, а Екатерина Столярова — и вовсе со вторым.

Правда, речь шла о второй квалификации, в которой выступали те, кто не смог пробиться в финал из первой.

В итоге россиянки не смогли зацепиться за медальную борьбу, не попав в главный финал соревнований и закончив их во втором десятке итогового протокола.

Золото выиграла француженка Перрин Лаффон , серебров завоевала проигравшая ей 0,09 балла канадка Жюстин Дуффур-Лапуант, а первую на этих Играх медаль для Казахстана выиграла ставшая третьей Юлия Галышева.

Сноуборд

В слоупстайле, где накануне Влад Хдарин, призер юношеской Олимпиады в Лиллехамере в 2016 году, не смог пробиться в финал, был разыгран комплект наград.

Золото досталось 17-летнему американцу Редмонду Джеррарду. Он на 1,16 балла обыграл канадца Максанса Парро и на 1,94 еще одного представителя Канады Марка Макморриса

Хоккей

Женская сборная России по хоккею стартовала на олимпийском турнире. Нашим девушкам сразу же досталась в соперники в квартете сильнейших национальная команда Канады, которая забросила в российские ворота пять безответных шайб.

В другом матче группы А Финляндия вела с минимальным перевесом у сборной США после первого периода, но уступила, пропустив три шайбы в оставшиеся 40 минут.

Керлинг

В последнем матче группового этапа российская пара в дабл-миксте Александр Куршельницкий / Анастасия Белозерова имела большое преимущество над Швейцарией, но, по словам Александра, расслабилась и уступила со счетом 8:9.

Впрочем, в полуфинал наш тандем вышел досрочно и теперь, заняв в круговом турнире третье место, сыграет там как раз с финишировавшими вторыми швейцарцами. В другом полуфинале встретятся Канада и Норвегия.

Медальный зачет

По итогам второго дня Олимпиады сборная Германии сохранила лидерство. К двум золотым наградам первого дня спортсмены из этой страны добавили еще одно золото и бронзу.

Вторая по-прежнему команда Нидерландов, завоевавшая во второй день только одну, зато золотую медаль. Теперь у «оранжевых» два золота, два серебра и две бронзы.

На третье место выбралась сборная Норвегии, которая наконец выиграла первое золото, а также добавила в свой актив серебро и две бронзы и теперь имеет в активе аж восемь (1-4-3) медалей.

У США, занимающих четвертую строчку, есть золото и серебро, Австрия, Швеция, Франция и Южная Корея имеют в активе по золотой медали.