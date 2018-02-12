Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде

Российская биатлонистка совершила роковую ошибку во время олимпийской гонки. Ульяна Кайшева забыла пройти штрафной круг.

К результату Ульяны Кайшевой были добавлены две минуты. Она не прошла один из пяти штрафных кругов, который заработала за четыре огневых рубежа. Молодая россиянка финишировала на 38-м месте вслед за Дарьей Домрачевой . К концу гонки она сместилась на 52-ю позицию, а Домрачева оказалась на 37-й позиции.

У сборной Олимпийских атлетов из России пока две медали — серебро у фигуристов и бронза в шорт-треке. Наша команда выступает под нейтральным флагом, ей запрещено использовать национальные символы.