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Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде
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Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде 

Дни.ру 12 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Российская биатлонистка совершила роковую ошибку во время олимпийской гонки. Ульяна Кайшева забыла пройти штрафной круг.
К результату Ульяны Кайшевой были добавлены две минуты. Она не прошла один из пяти штрафных кругов, который заработала за четыре огневых рубежа. Молодая россиянка финишировала на 38-м месте вслед за Дарьей Домрачевой. К концу гонки она сместилась на 52-ю позицию, а Домрачева оказалась на 37-й позиции.
>> Серебро не выбило россиян из колеи
Выиграла гонку преследования Лаура Дальмайер, которая принесла сборной Германии третье золото в трех олимпийских стартах. На втором месте — российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, она принесла серебряную медаль сборной Словакии, за которую выступает на Олимпиаде. Третьей стала француженка Анаис Бескон.
У сборной Олимпийских атлетов из России пока две медали — серебро у фигуристов и бронза в шорт-треке. Наша команда выступает под нейтральным флагом, ей запрещено использовать национальные символы.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал сегодня, 12 февраля, что каждая медаль российских спортсменов сейчас заслуживает особых поздравлений. Чиновник, которому МОК запретил присутствовать на Играх в своем официальном качестве, поздравил российских фигуристов с серебром в командных соревнованиях фигуристов.
"Замечательный результат, хочу поздравить всех ребят. Выступали здорово, заслужили награду. Это только начало. У каждого из участников командного турнира хорошие шансы на медали в индивидуальных соревнованиях", — отметил глава ОКР.
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