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Бабиков перелез через ограждение, чтобы не отвечать СМИ
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Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: EPA
Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане решил не контактировать с журналистами, для чего перелез через ограждение в микст— зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены общаются с представителями прессы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Бабиков, который стартовал в гонке под 57-м номером, финишировал 40-м.
Он является одним из двух представителей мужской сборной России, которые были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Играх. Еще один российский биатлонист Матвей Елисеев не попал в гонку преследования, заняв в воскресенье 83-е место по итогам спринта.
Следующим стартом для Бабикова должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.
Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада продлится до 25 февраля.
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