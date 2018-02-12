Бабиков перелез через ограждение, чтобы не отвечать СМИ

Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой

Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане решил не контактировать с журналистами, для чего перелез через ограждение в микст— зоне — специальном пространстве на стадионе, где спортсмены общаются с представителями прессы. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий. Бабиков, который стартовал в гонке под 57-м номером, финишировал 40-м. Он является одним из двух представителей мужской сборной России, которые были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Играх. Еще один российский биатлонист Матвей Елисеев не попал в гонку преследования, заняв в воскресенье 83-е место по итогам спринта. Следующим стартом для Бабикова должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля. Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада продлится до 25 февраля.