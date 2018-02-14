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Резцова обрушилась с критикой на биатлонистов РФ
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Трехкратная олимпийская чемпионка сочла российских биатлонистов недостойными Игр 

Lenta.ru 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка, советская и российская лыжница Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит Sportbox.ru
«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде. В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не обкатывали в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент», — заявила Резцова.
Олимпийская чемпионка также раскритиковала женскую сборную «Ульяна Кайшева очень молода. У нее всего два года после юниорского возраста прошло. Татьяна Акимова? Мое мнение, она все-таки спортсменка не того уровня», — сказала она и добавила, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали.
«Я их ни в чем не обвиняю — то, что они умеют делать, они и показывают. Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна — ходом», — подытожила спортсменка.
14 февраля должна была состояться индивидуальная гонка у женщин, однако она была перенесена на 15 февраля из-за ухудшения погоды в Пхенчхане. Гонка запланирована на 11:15 мск. Ранее российские биатлонисты провалили гонку преследования и спринт. Лучшим результатом для четырех спортсменов, приехавших на Игры, стало 20-е место Акимовой в спринте.
В январе Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады ряд ведущих российских биатлонистов, в том числе лидера команды — Антона Шипулина. Приглашение на Игры получили только Акимова, Кайшева, Бабиков и Елисеев.
Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам (1998) и двухкратной олимпийской чемпионкой по биатлону (1992,1994).
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