Резцова обрушилась с критикой на биатлонистов РФ

Трехкратная олимпийская чемпионка сочла российских биатлонистов недостойными Игр

«Все-таки ребята, которые отправились в Пхенчхан, сыроваты для выступления на Олимпиаде. В особенности это касается Матвея Елисеева, которого практически не обкатывали в этом сезоне. Антон Бабиков демонстрирует то, на что готов на данный момент», — заявила Резцова. Трехкратная олимпийская чемпионка, советская и российская лыжница Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит Sportbox.ru

«Я их ни в чем не обвиняю — то, что они умеют делать, они и показывают. Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна — ходом», — подытожила спортсменка. Олимпийская чемпионка также раскритиковала женскую сборную « Ульяна Кайшева очень молода. У нее всего два года после юниорского возраста прошло. Татьяна Акимова ? Мое мнение, она все-таки спортсменка не того уровня», — сказала она и добавила, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали.

14 февраля должна была состояться индивидуальная гонка у женщин, однако она была перенесена на 15 февраля из-за ухудшения погоды в Пхенчхане. Гонка запланирована на 11:15 мск. Ранее российские биатлонисты провалили гонку преследования и спринт. Лучшим результатом для четырех спортсменов, приехавших на Игры, стало 20-е место Акимовой в спринте.

В январе Международный олимпийский комитет не допустил до Олимпиады ряд ведущих российских биатлонистов, в том числе лидера команды — Антона Шипулина . Приглашение на Игры получили только Акимова, Кайшева, Бабиков и Елисеев.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам (1998) и двухкратной олимпийской чемпионкой по биатлону (1992,1994).