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Украинская биатлонистка сочла старт бессмысленным
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Украинская биатлонистка сочла выход на олимпийскую трассу бессмысленным 

Lenta.ru 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко, занявшая до этого 46-е место в спринте, не стартовала в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане. Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал решение спортсменки, его слова передает «Чемпионат.com».
«Почему не стартовала Валентина Семеренко? Какой смысл бежать с сороковых мест. Здесь никаких зачетов, очков нет. Пускай она готовится к индивидуалке. В этом сезоне она была дважды была в цветах. Посмотрим, что будет здесь», — заявил Брынзак.
В гонке преследования золото выиграла немка Лаура Дальмайер. Серебро завоевала уроженка России Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. Тройку призеров замкнула француженка Анаис Бескон.
10 февраля в женском спринте победу также одержала Дальмайер. Серебро и бронза достались норвежке Марте Олсбу и представительнице Чехии Веронике Витковой соответственно. Биатлонистки сборной России Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева заняли 20-е и 33-е места. Кузьмина расположилась на 13-й строчке. 32-летнюю Валентину Семеренко опередила и ее сестра-близнец Вита, финишировавшая 14-й.
Женская индивидуальная гонка на дистанции15 километров состоится 14 февраля.
Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.
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