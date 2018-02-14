Сын Шипулина дал первое интервью

Журналист «Матч ТВ» попытался взять «интервью» у двухлетнего сына биатлониста Антона Шипулина . Соответствующие видео спортсмен и журналист опубликовали на своих страницах в соцсети Instagram.

«И ведь находит к нему подход!» — уверен он. Шипулин сообщил, что журналист Илья Трифанов «переключился» на его сына, когда сам он отказался «комментировать ситуацию».

Трифанов спросил ребенка, как ехали лыжи «у того парня», который его катал, сильнее ли ему понравилось ехать в подъем или же с горы, а также на какой результат рассчитывал мальчик перед стартом.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 13, 2018 в 9:38 PST

«Подытожил ярко», — написал Трифанов в Instagram. Ответы ребенка разобрать довольно сложно, однако в конце «интервью» он схватил журналиста за подбородок и широко улыбнулся.

Антон Шипулин был в списке 47 российских спортсменов, иски которых на неприглашение на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане отклонила выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).