Сын Шипулина дал первое интервью 

Журналист «Матч ТВ» попытался взять «интервью» у двухлетнего сына биатлониста Антона Шипулина. Соответствующие видео спортсмен и журналист опубликовали на своих страницах в соцсети Instagram.
Шипулин сообщил, что журналист Илья Трифанов «переключился» на его сына, когда сам он отказался «комментировать ситуацию».
«И ведь находит к нему подход!» — уверен он.
Трифанов спросил ребенка, как ехали лыжи «у того парня», который его катал, сильнее ли ему понравилось ехать в подъем или же с горы, а также на какой результат рассчитывал мальчик перед стартом.
Ответы ребенка разобрать довольно сложно, однако в конце «интервью» он схватил журналиста за подбородок и широко улыбнулся.
«Подытожил ярко», — написал Трифанов в Instagram.
Антон Шипулин был в списке 47 российских спортсменов, иски которых на неприглашение на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане отклонила выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).