Ещё
Сын Шипулина дал первое интервью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Шипулина дал первое интервью 

Рамблер 14 февраля 2018
Фото: ТАСС
Журналист «Матч ТВ» попытался взять «интервью» у двухлетнего сына биатлониста Антона Шипулина. Соответствующие видео спортсмен и журналист опубликовали на своих страницах в соцсети Instagram.
Шипулин сообщил, что журналист Илья Трифанов «переключился» на его сына, когда сам он отказался «комментировать ситуацию».
«И ведь находит к нему подход!» — уверен он.
Трифанов спросил ребенка, как ехали лыжи «у того парня», который его катал, сильнее ли ему понравилось ехать в подъем или же с горы, а также на какой результат рассчитывал мальчик перед стартом.
Ответы ребенка разобрать довольно сложно, однако в конце «интервью» он схватил журналиста за подбородок и широко улыбнулся.
«Подытожил ярко», — написал Трифанов в Instagram.
Антон Шипулин был в списке 47 российских спортсменов, иски которых на неприглашение на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане отклонила выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение