Биатлонистка из РФ рассказала об исчезновении тренеров

Российская биатлонистка рассказала об исчезновении своих тренеров

«Наши тренеры мне не звонили и не писали», — сообщила Акимова. Российская биатлонистка Татьяна Акимова , занявшая 15-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, призналась, что не поддерживает связь с тренерским штабом, члены которого не поехали в Южную Корею. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка уточнила, что подобная ситуация установилась с начала Олимпийских игр.

Тележурналист и комментатор Дмитрий Губерниев в эфире канала «Матч ТВ» резко высказался относительно поведения тренерского штаба биатлонистов. По его мнению, наставники команды «сошли с ума» и должны стыдиться.

Акимова и Кайшева — единственные россиянки, получившие приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета.