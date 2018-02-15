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Биатлонистка из РФ рассказала об исчезновении тренеров
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Российская биатлонистка рассказала об исчезновении своих тренеров 

Lenta.ru 15 февраля 2018
Фото: Newsru.com
Российская биатлонистка Татьяна Акимова, занявшая 15-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, призналась, что не поддерживает связь с тренерским штабом, члены которого не поехали в Южную Корею. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Наши тренеры мне не звонили и не писали», — сообщила Акимова.
Спортсменка уточнила, что подобная ситуация установилась с начала Олимпийских игр.
>> Российскую лыжницу затравили на Олимпиаде
Тележурналист и комментатор Дмитрий Губерниев в эфире канала «Матч ТВ» резко высказался относительно поведения тренерского штаба биатлонистов. По его мнению, наставники команды «сошли с ума» и должны стыдиться.
Биатлонистка показала лучший результат среди россиянок. Ульяна Кайшева финишировала на 24-м месте. Победителем гонки стала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Серебро досталось Анастасии Кузьминой, выступающей за сборную Словакии. Тройку призеров замкнула немка Лаура Дальмайер.
Акимова и Кайшева — единственные россиянки, получившие приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета.
Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.
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