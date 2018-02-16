Фак заступился за Шипулина

Словенский спортсмен заступился за Шипулина

Хорватский биатлонист, призер Олимпийских игр Яков Фак , выступающий за Словению, заявил, что россиянин Антон Шипулин должен участвовать в Играх-2018, если он ничего не нарушал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как спортсмен могу сказать: если он не сделал никаких ошибок, то он должен быть здесь», — заявил он. Фак подчеркнул, что организация, которая приняла решение об недопуске Шипулина, «должна нести ответственность».

Фак отметил, что это «его мнение», с которым он «ничего не может поделать».

Девятого февраля Спортивный арбитраж отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018. В CAS пояснили, что МОК имел право решать, кого приглашать на ОИ, а кого нет. По мнению суда, это нельзя рассматривать как «санкции» и дискриминацию, так как других спортсменов из России все же пригласили.

Выездная панель ad hoc CAS рассматривала апелляции 32 российских спортсменов (олимпийских чемпионов Антона Шипулина, Виктора Ана и других) на решение МОК не выдавать им приглашения на ОИ-2018.

Также CAS рассматривал апелляции 13 россиян и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК, уже были оправданы CAS, но все равно не получили приглашений на Игры.

Генсек CAS Матье Риб говорил, что решение суда по этим апелляциям будет окончательным. В теории возможна подача апелляции на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии, но Риб назвал это маловероятным.