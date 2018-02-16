Ещё
Фак заступился за Шипулина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Словенский спортсмен заступился за Шипулина 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: EPA
Хорватский биатлонист, призер Олимпийских игр Яков Фак, выступающий за Словению, заявил, что россиянин Антон Шипулин должен участвовать в Играх-2018, если он ничего не нарушал. Об этом сообщает РИА Новости.
Фак подчеркнул, что организация, которая приняла решение об недопуске Шипулина, «должна нести ответственность».
«Как спортсмен могу сказать: если он не сделал никаких ошибок, то он должен быть здесь», — заявил он.
Фак отметил, что это «его мнение», с которым он «ничего не может поделать».
Девятого февраля Спортивный арбитраж отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018. В CAS пояснили, что МОК имел право решать, кого приглашать на ОИ, а кого нет. По мнению суда, это нельзя рассматривать как «санкции» и дискриминацию, так как других спортсменов из России все же пригласили.
Выездная панель ad hoc CAS рассматривала апелляции 32 российских спортсменов (олимпийских чемпионов Антона Шипулина, Виктора Ана и других) на решение МОК не выдавать им приглашения на ОИ-2018.
Также CAS рассматривал апелляции 13 россиян и двух тренеров, которые входили в число пожизненно отстраненных МОК, уже были оправданы CAS, но все равно не получили приглашений на Игры.
Генсек CAS Матье Риб говорил, что решение суда по этим апелляциям будет окончательным. В теории возможна подача апелляции на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии, но Риб назвал это маловероятным.
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение