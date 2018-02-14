Бьорндален: мне уже не грустно

Бьорндален: сейчас я в Пхёнчхане, чтобы поддерживать Домрачеву

«Немного помогаю Домрачевой, хотя вокруг неё собрана команда профессионалов. Помогал ей тестировать лыжи — и сам тяжело тренировался. Я бы с радостью находился здесь в другой роли и выступал в соревнованиях. Было странно наблюдать за спринтом. Мне уже не грустно. Когда я решил поехать сюда, то уже пришёл в себя. Но первые две недели после новости о непопадании в команду были тяжёлыми. Сейчас я здесь, чтобы поддерживать Дарью", — цитирует Бьорндалена VG. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем присутствии на Играх-2018 в качестве тренера сборной Беларуси. Бьорндален не вошёл в состав сборной Норвегии на Игры-2018, однако отправился в Пхёнчхан в качестве тренера сборной Беларуси, за которую выступает его жена Дарья Домрачева.