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Олимпийский призер расстроен проведением турнира в России
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Серебряный призер Олимпиады расстроился из-за проведения турнира в России 

Lenta.ru 15 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший серебро в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане, прокомментировал в Twitter решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить международные соревнования сезона 2017/18 в России.
«Я очень разочарован сегодняшним решением IBU, которое было принято, несмотря на большое давление со стороны спортсменов, провести финал Кубка мира в России», — заявил Самуэльссон.
Ранее, 14 февраля, IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.
12 февраля Самуэльссон выиграл серебряную медаль в гонке преследования. Победителем стал француз Мартен Фуркад, бронза досталась немцу Бенедикту Доллю.
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