«Большого чуда от российских биатлонистов ждать не стоит»

Кайшева: большого чуда от российских биатлонистов в смешанной эстафете ждать не стоит

Болельщикам не стоит ждать большого чуда от российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, однако спортсмены постараются сделать все от них возможное, чтобы показать высокий результат. Об этом журналистам заявила Ульяна Кайшева , которая выступит в этой гонке.

Антон Бабиков и "Я думаю не стоит ждать большого чуда, но мы попробуем отработать ровно и не делать ошибок. Хотелось бы пройти эту эстафету примерно так, как в Рупольдинге (там Кайшева бежала первый этап классической эстафеты — прим. ТАСС) — держаться с основной группой и стрелять "на ноль". Это максимальный план, будем к нему стремиться", — сказала Кайшева. Всего на Олимпиаду в Пхёнчхане приехало четыре биатлониста: Кайшева, Татьяна Акимова Матвей Елисеев , что позволит россиянам заявиться на эстафетную гонку. В личных гонках пока никому из них не удалось попасть в первую десятку сильнейших.

"Настраиваться на то, чтобы всех порвать? Я думаю это не совсем правильно, нужно настраиваться на размеренную безошибочную работу", — добавила она.

Смешанная эстафета на Олимпиаде пройдет 20 февраля.