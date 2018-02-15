Ещё
«Большого чуда от российских биатлонистов ждать не стоит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайшева: большого чуда от российских биатлонистов в смешанной эстафете ждать не стоит 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: ТАСС
Болельщикам не стоит ждать большого чуда от российских биатлонистов в смешанной эстафете на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, однако спортсмены постараются сделать все от них возможное, чтобы показать высокий результат. Об этом журналистам заявила Ульяна Кайшева, которая выступит в этой гонке.
Всего на Олимпиаду в Пхёнчхане приехало четыре биатлониста: Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, что позволит россиянам заявиться на эстафетную гонку. В личных гонках пока никому из них не удалось попасть в первую десятку сильнейших.
"Я думаю не стоит ждать большого чуда, но мы попробуем отработать ровно и не делать ошибок. Хотелось бы пройти эту эстафету примерно так, как в Рупольдинге (там Кайшева бежала первый этап классической эстафеты — прим. ТАСС) — держаться с основной группой и стрелять "на ноль". Это максимальный план, будем к нему стремиться", — сказала Кайшева.
"Настраиваться на то, чтобы всех порвать? Я думаю это не совсем правильно, нужно настраиваться на размеренную безошибочную работу", — добавила она.
Смешанная эстафета на Олимпиаде пройдет 20 февраля.
ТАСС: последние новости
СМИ: чешская биатлонистка Коукалова летом может завершить карьеру Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе КМ в Финляндии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение