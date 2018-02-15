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Кузьмина посвятила медаль Шипулину
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Кузьмина посвятила медаль Шипулину 

Спорт-Экспресс 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Родная сестра Антона Шипулина биатлонистка Анастасия Кузьмина призналась, что брата на Олимпиаде в Пхенчхане ей не хватает. Спортсменка, выступающая за Словакию, завоевала серебро в индивидуальной гонке.
— Переживали, что в какой-то момент родители из-за недопуска в Пхенчхан Антона Шипулина даже не хотели ехать сюда?
— Это очень сложная ситуация, о которой я не хотела бы много говорить. Но я очень рада, что они все-таки здесь. Мы ведь действительно очень мало видимся и для меня их поддержка важна. Хотя мама часто говорит, что Антошки здесь не хватает. Больно. И на душе, и на сердце. Сегодняшнюю медаль посвящаю ему.
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