Кузьмина намерена завершить карьеру после окончания сезона

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина намерена завершить спортивную карьеру после окончания сезона 2017/18.
«На такой хорошей ноте и надо заканчивать, потому что если оставаться дальше и что-то не получится, то будет очень больно. 33 года и два ребёнка — серьёзный повод задуматься о том, что важнее в жизни: спорт или семья», — приводит слова Кузьминой ТАСС.
Кузьмина стала двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Кузьмина посвятила серебро в индивидуальной гонке на ОИ-2018 своему брату Антону Шипулину.