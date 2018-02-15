Ещё
Кузьмина намерена завершить карьеру после окончания сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Кузьмина намерена завершить карьеру после окончания сезона 

RT на русском 15 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина намерена завершить спортивную карьеру после окончания сезона 2017/18.
«На такой хорошей ноте и надо заканчивать, потому что если оставаться дальше и что-то не получится, то будет очень больно. 33 года и два ребёнка — серьёзный повод задуматься о том, что важнее в жизни: спорт или семья», — приводит слова Кузьминой ТАСС.
Кузьмина стала двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Кузьмина посвятила серебро в индивидуальной гонке на ОИ-2018 своему брату Антону Шипулину.
RT на русском: последние новости
СМИ: биатлонистка Коукалова может летом завершить карьеру Чешская биатлонистка выразила недовольство решением сборной страны бойкотировать этап КМ в Тюмени Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение