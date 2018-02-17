Кузьмина: «Я никогда не буду словачкой»

Выступающая за Словакию сестра Шипулина: я никогда не буду словачкой

Родная сестра Антона Шипулина биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о жизни в Словакии, в составе сборной которой она выступает с 2008 года.

"Мне и моей семье комфортно жить в Словакии. На сегодня для нас это идеальное место для жизни. Но называть себя в полной мере словачкой я бы не стала. Я никогда ей не буду", — цитирует Кузьмину газета "Известия"

Она отметила, что ее семья дома общается на русском языке, а также рассказала о том, как долго учила словацкий после переезда из России.

"Специально уроки я не брала. Учила самостоятельно, естественным способом. Когда в 2009 году здесь же в Пхенчхане я выиграла серебро чемпионата мира, пришлось объясняться перед журналистами на их родном языке. Для меня это был первый крупный успех, а в Словакии это серебро воспринимали как сенсацию. И отбоя от желающих взять интервью не было. Спасибо девчонкам из нашей сборной, которые помогали мне освоить язык. Я довольно быстро начала его понимать и говорить на нем. Хотя мой муж Даниэль знает его еще лучше. Он, правда, и живет в Словакии дольше", — добавила спортсменка.

Ранее Кузьмина посвятила свою победу в масс-старте на Олимпийских играх 2018 года российским тренерам и болельщикам.