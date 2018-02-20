Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким

Жалкими, но логичными назвал результаты российских биатлонистов на Олимпиаде а Пхенчхане Александр Тихонов . Четырехкратный олимпийский чемпион уверен, что необходимо менять руководство Федерации биатлона и тренеров команды.

Ситуацию в российском биатлоне надо исправлять сейчас, не дожидаясь никаких конференций. Новый сезон надо начинать с новым коллективом, убежден Александр Тихонов. Он подчеркнул, что речь идет не только о новом руководстве Союза биатлонистов России (СБР) и новых тренерах — но и об обновленной команде.

"Эти результаты еще раз подтверждают: где работают профессионалы, там есть результат. Огромное спасибо Лене Вяльбе, за то, что удержала коллектив, несмотря ни на что и создала отличную атмосферу в команде. Она настоящий профессионал. На фоне этого результаты в биатлоне выглядят жалко, но логично", — написал Тихонов на своем официальном сайте. Примером для биатлонистов должен стать успех российской лыжной команды, отметил чемпион. Россияне завоевали серебро в мужской эстафете и бронзу в женской.

На Олимпиаде-2018 лыжники заявоевали 5 из 11 медалей сборной России. А лучший результат биатлонистов на Играх в Пхенчхане — 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке, напоминает "Спорт-Экспресс".

На протяжении девяти лет российский биатлон, по словам Тихонова, разваливается — а решений никаких не принимается. "Я в свое время подал в отставку, вынудили — и теперь у нас такой результат", — отметил экс-глава Союза биатлонистов России.

Прокомментировал Тихонов и ситуацию вокруг российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Александра Крушельницкого . Прославленный спортсмен назвал это катастрофой.