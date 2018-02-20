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Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким
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Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким 

Дни.ру 20 февраля 2018
Фото: Дни.ру
Жалкими, но логичными назвал результаты российских биатлонистов на Олимпиаде а Пхенчхане Александр Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион уверен, что необходимо менять руководство Федерации биатлона и тренеров команды.
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Ситуацию в российском биатлоне надо исправлять сейчас, не дожидаясь никаких конференций. Новый сезон надо начинать с новым коллективом, убежден Александр Тихонов. Он подчеркнул, что речь идет не только о новом руководстве Союза биатлонистов России (СБР) и новых тренерах — но и об обновленной команде.
Примером для биатлонистов должен стать успех российской лыжной команды, отметил чемпион. Россияне завоевали серебро в мужской эстафете и бронзу в женской.
"Эти результаты еще раз подтверждают: где работают профессионалы, там есть результат. Огромное спасибо Лене Вяльбе, за то, что удержала коллектив, несмотря ни на что и создала отличную атмосферу в команде. Она настоящий профессионал. На фоне этого результаты в биатлоне выглядят жалко, но логично", — написал Тихонов на своем официальном сайте.
На Олимпиаде-2018 лыжники заявоевали 5 из 11 медалей сборной России. А лучший результат биатлонистов на Играх в Пхенчхане — 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке, напоминает "Спорт-Экспресс".
На протяжении девяти лет российский биатлон, по словам Тихонова, разваливается — а решений никаких не принимается. "Я в свое время подал в отставку, вынудили — и теперь у нас такой результат", — отметил экс-глава Союза биатлонистов России.
Прокомментировал Тихонов и ситуацию вокруг российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Александра Крушельницкого. Прославленный спортсмен назвал это катастрофой.
"Как можно попасться на мельдонии в такой ситуации? Необходимо провести расследование и понять, как он мог его употребить", — сказал Тихонов. Он уверен: если сейчас правильно не "вырулить" из этого положения, будут проблемы и в дальнейшем.
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