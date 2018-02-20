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Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету
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Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на ОИ-2018, Россия — девятая 

RT на русском 20 февраля 2018
Фото: Reuters
Сборная Франции завоевала золотые медали в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Французская команда, в составе которой выступали Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестьё и Мартен Фуркад, преодолели дистанцию за минут и секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Серебро завоевала сборная Норвегии (+20,9; один штрафной круг и 11 дополнительных патронов), бронзу — команда Италии (+26,9; 0+7).
Российская сборная (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) финишировала девятой (+2:14.8; 0+10).
Ранее российская биатлонистка Ольга Зайцева подтвердила информацию о том, что она вместе с Ольгой Вилухиной и Яной Романовой собирается подать иск в суд Нью-Йорка на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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