Сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету

Сборная Франции завоевала золотые медали в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Французская команда, в составе которой выступали Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симон Дестьё и Мартен Фуркад, преодолели дистанцию за минут и секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Серебро завоевала сборная Норвегии (+20,9; один штрафной круг и 11 дополнительных патронов), бронзу — команда Италии (+26,9; 0+7).
Российская сборная (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев) финишировала девятой (+2:14.8; 0+10).
Ранее российская биатлонистка Ольга Зайцева подтвердила информацию о том, что она вместе с Ольгой Вилухиной и Яной Романовой собирается подать иск в суд Нью-Йорка на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.