Прохоров против Родченкова: битва за честь России

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, из-за показаний которого их лишили серебра Олимпиады в Сочи — 2014 и пожизненно отстранили от Игр. Одним из спонсоров судебных тяжб стал миллиардер Михаил Прохоров, недавно включенный минфином США в список людей, приближенных к Кремлю. Биатлонистка Зайцева уже подтвердила подачу иска к Родченкову.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления допинга в России Григорий Родченков может предстать перед судом. Американская газета New York Times сообщила, что три российских биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства и попытаются взыскать с беглого химика по $10 млн каждая.
Спортсменки взяли серебро в женской эстафете на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи (четвертой участницей команды была Екатерина Шумилова), однако затем получили от Международного олимпийского комитета (МОК) обвинения в употреблении допинга и пожизненное отстранение от Игр.
Эти санкции были применены к россиянкам на основе показаний Родченкова, который заявил, что царапины на бутылочках с их пробами говорят о вскрытии и подмене анализов с «грязных» на «чистые».
«Подмена допинг-проб имела своей целью скрыть нарушение антидопингового законодательства. Настоящие анализы уничтожались. По этой причине добыть прямые объективные доказательства подмены невозможно», — говорится в 45-страничном докладе МОК о допинговых махинациях в Сочи.
Также в тексте было отмечено, что в пробах россиянок обнаружили неестественно высокий уровень соли.
Адвокат Родченкова Джим Уолден выразил полное отсутствие беспокойства по поводу возможных судебных разбирательств.
«У этого иска нет шансов пережить мое ходатайство о прекращении дела. Он вызывает столько же доверия, сколько вся остальная ложь России. Я с удовольствием включусь в дело», — заявил юрист.
Однако российские биатлонистки настроены очень серьезно. Зайцева даже согласилась на комментарий американской прессе, в котором довольно эмоционально обозначила свою позицию.
«Я говорю вам правду, клянусь своими родителями — я говорю правду. Почему никто не может поверить мне, но все верят только тому человеку, который обвиняет меня? Мне очень сложно это понять. Повышенный уровень соли в анализах? Не знаю, может, это зависит от моего режима питания, в котором много соленых продуктов, вроде икры или рыбы. Но я не доктор и не химик, так что не разбираюсь в этих вещах», — заявила Зайцева.
Напоследок биатлонистка заверила, что никогда не принимала запрещенных веществ преднамеренно.
Интересно, что финансовую поддержку в судебных разбирательствах спортсменкам окажет российский миллиардер Михаил Прохоров, который возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 2008 по 2014 год — в том числе и во время Игр в Сочи.
В данный момент бизнесмен ведет большую часть своих дел в Америке: ему принадлежат 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», мультифункциональная арена Barclays Center, на которой, помимо «Нетс», выступает команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», и еще несколько крупных проектов.
Спонсирование тяжбы с Родченковым, который скрывается в США по программе защиты свидетелей, может повлечь серьезные последствия для бизнеса Прохорова, учитывая, что в январе 2018 года он попал в так называемый «Кремлевский доклад» — список людей, по мнению Минфина США, приближенных к российскому правительству. К предпринимателям, оказавшимся в этом «черном списке», впоследствии могут быть применены санкции.
Однако Прохоров еще в ноябре 2017 года пообещал, что поддержит желание биатлонисток постоять за свои права, и, кажется, намерен сдержать слово.
«Если Романова и Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова», — цитировал миллиардера ТАСС.
При этом адвокат россиянок Скотт Балбер сообщил, что Прохоров далеко не единственный спонсор иска против Родченкова.
«Есть несколько персон, который оказывают поддержку этому делу — не только финансовую, но и по другим вопросам, — рассказал юрист. — Прохоров — один из этих людей, но не единственный».
Балбер также категорично высказался об обвинениях информатора WADA в сторону его клиенток.
«Ни одна из моих спортсменок никогда не сдавала положительных допинг-проб. Они проходили через все те же обязательные процедуры проверки, что и другие атлеты. В том, что Родченков заявил в своих показаниях, есть очень много очевидно лживых фактов, — все это может рассыпаться, как карточный домик».
На вопрос о высоком уровне соли в анализах своих подопечных Балбер ответил просто:
«Я не врач и не могу высказывать мнение на медицинскую тему, но я точно знаю, что подавляющее большинство утверждений Родченкова по отношению к моим спортсменам — это ложь».