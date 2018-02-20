Прохоров против Родченкова: битва за честь России

Прохоров спонсирует судебные тяжбы российских биатлонисток с Родченковым

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления допинга в России Григорий Родченков может предстать перед судом. Американская газета New York Times сообщила, что три российских биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали в суд Нью-Йорка иск о защите чести и достоинства и попытаются взыскать с беглого химика по $10 млн каждая.

Спортсменки взяли серебро в женской эстафете на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи (четвертой участницей команды была Екатерина Шумилова ), однако затем получили от Международного олимпийского комитета (МОК) обвинения в употреблении допинга и пожизненное отстранение от Игр.

«Подмена допинг-проб имела своей целью скрыть нарушение антидопингового законодательства. Настоящие анализы уничтожались. По этой причине добыть прямые объективные доказательства подмены невозможно», — говорится в 45-страничном докладе МОК о допинговых махинациях в Сочи. Эти санкции были применены к россиянкам на основе показаний Родченкова, который заявил, что царапины на бутылочках с их пробами говорят о вскрытии и подмене анализов с «грязных» на «чистые».

Также в тексте было отмечено, что в пробах россиянок обнаружили неестественно высокий уровень соли.

«У этого иска нет шансов пережить мое ходатайство о прекращении дела. Он вызывает столько же доверия, сколько вся остальная ложь России. Я с удовольствием включусь в дело», — заявил юрист. Адвокат Родченкова Джим Уолден выразил полное отсутствие беспокойства по поводу возможных судебных разбирательств.

«Я говорю вам правду, клянусь своими родителями — я говорю правду. Почему никто не может поверить мне, но все верят только тому человеку, который обвиняет меня? Мне очень сложно это понять. Повышенный уровень соли в анализах? Не знаю, может, это зависит от моего режима питания, в котором много соленых продуктов, вроде икры или рыбы. Но я не доктор и не химик, так что не разбираюсь в этих вещах», — заявила Зайцева. Однако российские биатлонистки настроены очень серьезно. Зайцева даже согласилась на комментарий американской прессе, в котором довольно эмоционально обозначила свою позицию.

Напоследок биатлонистка заверила, что никогда не принимала запрещенных веществ преднамеренно.

Интересно, что финансовую поддержку в судебных разбирательствах спортсменкам окажет российский миллиардер Михаил Прохоров, который возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 2008 по 2014 год — в том числе и во время Игр в Сочи.

В данный момент бизнесмен ведет большую часть своих дел в Америке: ему принадлежат 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», мультифункциональная арена Barclays Center, на которой, помимо «Нетс», выступает команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», и еще несколько крупных проектов.

Спонсирование тяжбы с Родченковым, который скрывается в США по программе защиты свидетелей, может повлечь серьезные последствия для бизнеса Прохорова, учитывая, что в январе 2018 года он попал в так называемый «Кремлевский доклад» — список людей, по мнению Минфина США, приближенных к российскому правительству . К предпринимателям, оказавшимся в этом «черном списке», впоследствии могут быть применены санкции.

Однако Прохоров еще в ноябре 2017 года пообещал, что поддержит желание биатлонисток постоять за свои права, и, кажется, намерен сдержать слово.

«Если Романова и Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там, где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова», — цитировал миллиардера ТАСС.

«Есть несколько персон, который оказывают поддержку этому делу — не только финансовую, но и по другим вопросам, — рассказал юрист. — Прохоров — один из этих людей, но не единственный». При этом адвокат россиянок Скотт Балбер сообщил, что Прохоров далеко не единственный спонсор иска против Родченкова.

«Ни одна из моих спортсменок никогда не сдавала положительных допинг-проб. Они проходили через все те же обязательные процедуры проверки, что и другие атлеты. В том, что Родченков заявил в своих показаниях, есть очень много очевидно лживых фактов, — все это может рассыпаться, как карточный домик». Балбер также категорично высказался об обвинениях информатора WADA в сторону его клиенток.