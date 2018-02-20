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Тихонов назвал виновников провала России по биатлону
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Тихонов назвал виновников провала сборной России по биатлону на ОИ-2018 

RT на русском 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает, что вина за неудачное выступление сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане лежит на руководящем составе.
«Вина полностью лежит на руководящем составе — глава СБР Александр Кравцов доверился не тем людям. И его есть вина, но главная — есть серьёзные там у нас Владимир Барнашов, Виктор Майгуров», — приводит слова Тихонова Sport24.
Он вспомнил времена своей работы во главе СБР и в руководстве Международного союза биатлонистов (IBU).
«Я, будучи первым вице-президентом IBU, присутствовал на всех Кубках. Сейчас никто ни за что не отвечает, не вмешиваются, имея за плечами большой опыт. В этом наша трагедия. А Александр Михайлович доверился людям, но не тем. Хотя его предупреждали. Они должны были отвечать», — добавил Тихонов.
Ранее он прокомментировал заявление главы медицинской службы сборной Норвегии на Олимпиаде в Пхёнчхане о желании раскрыть данные по терапевтическим исключениям (TUE) для своих спортсменов.
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