Тихонов назвал виновников провала России по биатлону

Тихонов назвал виновников провала сборной России по биатлону на ОИ-2018

Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов считает, что вина за неудачное выступление сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане лежит на руководящем составе.

«Вина полностью лежит на руководящем составе — глава СБР Александр Кравцов доверился не тем людям. И его есть вина, но главная — есть серьёзные там у нас Владимир Барнашов, Виктор Майгуров», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Я, будучи первым вице-президентом IBU, присутствовал на всех Кубках. Сейчас никто ни за что не отвечает, не вмешиваются, имея за плечами большой опыт. В этом наша трагедия. А Александр Михайлович доверился людям, но не тем. Хотя его предупреждали. Они должны были отвечать», — добавил Тихонов. Он вспомнил времена своей работы во главе СБР и в руководстве Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее он прокомментировал заявление главы медицинской службы сборной Норвегии на Олимпиаде в Пхёнчхане о желании раскрыть данные по терапевтическим исключениям (TUE) для своих спортсменов.