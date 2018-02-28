Чемпион Олимпиады отказался «разгребать дерьмо» в биатлоне

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США и Республика Корея возобновили военные учения после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Войска США в Республике Корея (РК) провели учения по посадке вертолетов на палубу южнокорейского десантного корабля «Токто». Об этом сообщило в среду агентство Yonhap News.
"Эти тренировки являются обязательным элементом подготовки пилотов вертолетов при возникновении чрезвычайной ситуации", — заявил представитель министерства обороны РК.
Учения проводились к югу от Корейского полуострова, в них были задействованы универсальный десантный корабль ВМС РК «Токто», а также вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk из состава 2-й авиационной бригады США. Эти небольшие по масштабам привлекаемых сил военные учения были проведены через два дня после окончания зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, на которых присутствовали более 500 спортсменов, чиновников и артистов из КНДР. Их приезд стал возможен благодаря улучшению отношений между Сеулом и Пхеньяном.
Несмотря на наметившуюся разрядку, вызванную проведением Олимпиады, Сеул и Вашингтон не отказались от ежегодных командно-штабных учений Key Resolve и маневров Ulchi — Freedom Guardian, а лишь перенесли их на время после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.
Дополнительно обсуждаются сроки проведения масштабных полевых маневров Foal Eagle. В последние годы в них принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические бомбардировщики В-52, дислоцированные на острове Гуам в Тихом океане. Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и принимает контрмеры военного характера, которые в Республике Корея и в США в свою очередь считают провокацией.
Концентрация сил в районе Корейского полуострова ставит своей целью оказание давления на КНДР, которая активно развивает ракетно-ядерную программу, провела ряд испытаний ядерных взрывных устройств и пуски баллистических ракет, которые могут достичь территории США.
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