Последний стон русского биатлона. Олимпиада проиграна с треском

Финишёр сборной России Елисеев на своём этапе смешанной эстафеты проиграл ходом 1,5 минуты. Это всё, что нужно знать о российском биатлоне.

Кайшева израсходовала весь командный лимит ошибок

Противостояние в смешанной эстафете выходило за рамки биатлона. Для Норвегии и Германии это была часть решающего сражения за первенство в медальном зачёте. Немцам нужно было побеждать во что бы то ни стало, чтобы сохранить шансы обойти скандинавов, а букмекеры оценивали их шансы как равные. Задачу осложнила простуда Симона Шемппа, который в последний момент был заменён на Арнда Пайффера . Теоретически в это противостояние могли вмешаться и французы. Россияне ещё никогда в истории этого вида не котировались так низко — 10-12 места по мнению букмекеров, а потому даже план Гросса попасть в шестёрку казался сверхоптимистичным, не говоря уже о медальных амбициях Бабикова.

Роль забойщицы тренеры доверили Ульяне Кайшевой, которая неплохо проявила себя на этой позиции в Рупольдинге. Она не полезла в лидеры с первых метров, но довольно уверенно держалась в середине группы, а ближе к рубежу даже подтянулась к лидерам. На стрельбище поигрывал лёгкий ветерок, но он не помешал быстро отстрелять Лизе Виттоцци . Кайшева справилась с помощью семи патронов и выпала за пределы первой десятки. Соседство с братской Болгарией — это наш нынешний уровень.

Сюзан Данкли и Дальмайер снова лучшая в дуэли Виттоцци попыталась оторваться от соперниц на втором круге, но группа преследовательниц была поблизости. Кайшева отыграла пару позиций, но по времени продолжила отставать. Прекрасная Лиза на стойке отстреляла как из пулемёта, но столь же уверенно сработала и Ванесса Хинц , которая стала главной преследовательницей итальянки. За третье место повели борьбу Мари Дорен-Абер Ирина Варвинец . Француженка легко избавилась от преследовательниц и почти догнала на финише Хинц и Виттоцци. Кайшева промазала ещё раз и отставала уже на 35 секунд, сохраняя 11-е место. На финише она продержалась и сохранила статус-кво.

Дальмайер не стала с первых метров этапа обходить Вирер и подпустила Бескон, а группу преследовательниц возглавила Дарья Домрачева Татьяна Акимова начала отставать от канадки с первых метров дистанции, лишая иллюзий на внезапное преображение на дистанции. Вирер отстреляла чисто на лёжке и быстрее соперниц, но Дальмайер и Бескон уступили ей немного. Акимова стреляла не торопясь, зато обошлась без дополнительных патронов. Такая точность позволила ей подняться на девятую позицию и даже обойти Тириль Экхофф.

Впрочем Экхофф лихо припустила на втором круге, а Акимова начала закапываться в сугробы, а её отставание приближалось к минутному. Тройка лидеров вновь почти синхронно подошла на рубеж. и столь же синхронно начала мазать. Но Вирер и Бескон задействовали больше дополнительных патронов, а Дальмайер мастерски вышла в лидеры. Домрачева вытащила Беларусь на третье место, а Тириль Экхофф за свой рывок расплатилась кругом штрафа. Акимова подтянулась на седьмую позицию, использовав один лишний патрон. На финише этапа Домрачева даже догнала Вирер, а Акимова проиграла 15 секунд на круге. В погоне за заветной шестёркой

Все нити гонки были в руках немецких мужчин, которым оставалось просто не завалить последние два этапа. Бабиков оказался в хорошей компании и бросился в погоню вместе с Йоханнесом Бё . Лессер спокойно и в хорошем темпе закрыл все пять мишеней, окончательно развевая интригу в борьбе за золото. Хофер столь же уверенно отстоял вторую позицию, а белорус Сергей Бочарников немного закопался на рубеже. Бабиков почти синхронно с Бё отстрелял из шести патронов и остался десятым, но в осязаемой близости от поставленного Рикко Гроссом ориентира — шестого места. Симон Дестьё к середине этапа настиг Бочарникова. Бабиков не выдержал темпа Бё-младшего, но уцепился за Ондржея Моравца.

Как Пайффер провалил всё На «стойке» Лессер промахнулся лишь раз, но скорострельностью компенсировал затраченное на дополнительный патрон время. Его преследователи не спешили, чем попытался воспользоваться Бё. Француз, белорус и итальянец ушли на финишный круг одновременно, а Бё отправился за ними в погоню. Бабиков использовал шесть патронов и снова оказался в группе с украинцем, чехом и финном. Причём молодой воспитанник Анатолия Хованцева Теро Сеппеля ничуть не терялся в группе боле опытных товарищей. Арнд Пайффер получил роскошный подарок от товарищей в виде почти гарантированного второго золота. В группе преследователей Бочарников не сдюжил, зато красавец-Бё привёз Свенсену реальные шансы на медаль в борьбе с Фуркадом и Виндишем.

Фуркад не стал играть в кошки-мышки, а уже на первом круге начал проверять соперников. А возможно француз-максималист попросту не терял надежды бороться за золото и пытался отыграться. Пайффер промазал первыми выстрелами, сделал поправку, но соперники в этот момент уже легли на соседние коврики. Немец ощутимо нервничал, но всё же успел закрыть мишени раньше Фуркада. Француз убежал от соперников, благодаря идеальной стрельбе и практически нагнал немца. Елисеев также начал с промаха и отпустил на рубеже соперников из Украины и Финляндии, продолжая бороться за шестёрку.

Фуркад играючи прошёл на втором круге Пайффера и начал отрываться от него, помня, что Виниш и Свендсен также дышат ему в пятки. Арнд оказался в незавидном положении. Дёргать за французом изо всех сил и рисковать провалить стрельбу или идти в своём темпе и ждать ошибок соперника. Елисеев обосновался на девятом месте. Фуркад показал мастер-класс стрельбы в ветер. Быстро закрыл все мишени и помахал всем ручкой. Соперники мазали друг за другом. Пайффер поймал круг штрафа, норвежец успел зацепить серебро, а Виндиш всё-таки попал и продолжил борьбу за медаль с Пайффером.

Фуркад стал пятикратным олимпийским чемпионом и оформил третье золото в Пхёнчхане. Теперь по этому показателю в биатлоне он уступает только Великому и ужасному, но может и на его достижение замахнуться, если продолжит карьеру. На финишном круге он мог спокойно оглядываться, а затем взять флаг. Свендсен привёл норвежцев к серебру, и это было для него неплохо, а в финишной схватке за бронзу верх взял в блестящей контратаке мастер финиша Виндиш, который тоже по-фуркадовски мастерски подрезал неудачника Пайффера. Елисеев остался девятым и последний круг прошёл пешком. Логичный исход для России Олимпиады в биатлоне.