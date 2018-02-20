День 11-й: бледные танцы и возвращение мельдония

Российские фигуристы показали пятый результат в танцах на льду, а биатлонный квартет финишировал на девятом месте в смешанной эстафете. Допинг-проба B бронзового призера в дабл-миксте по керлингу Александра Крушельницкого дала положительный результат. «Газета.Ru» представляет обзор 11-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Фигурное катание

Танцевальные пары разыграли уже четвертый комплект медалей в фигурном катании на Пхенчхане, и осталось узнать только имя новой олимпийской чемпионки среди женщин.

Российские болельщики заранее испытывали лишь слабые надежды на награду в танцах на льду. На сегодняшний день в мире есть две пары, на голову превосходящие всех остальных. Это французы Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон и канадцы Тесса Вирту / Скотт Мойр

Дмитрия Соловьева. Другие участники боролись исключительно за бронзу Игр, и среди них очень хотелось видеть россиян Екатерину Боброву

Но уже после короткой программы Боброва с Соловьевым оказались на шестом месте, что свело шансы на попадание в тройку к минимуму. В произвольном танце российский дуэт выглядел лучше, однако смог отыграть только одно место и завершить соревнования на пятой позиции. После состязаний среди экспертов были слышны претензии к судейству проката россиян, однако в любом случае попасть в тройку им бы не удалось — максимум светила «деревянная» медаль, до которой не хватило 0,77 балла. На четвертой же позиции оказались американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

За победу разыгралась настоящая бескомпромиссная борьба.

Если днем ранее рекорд мира в короткой программе установили Вирту и Мойр, то уже в произвольном танце лучший результат в истории показали Пападакис с Сизероном.

Золото от серебра отделили всего лишь 0,79 балла, и эта разница оказалась в пользу канадского дуэта, который, хоть и проиграл французам произвольную программу, но ему хватило задела, созданного в короткой. Бронзовую медаль завоевали американцы Майя и Алекс Шибутани, отставшие от лидеров почти на 14 баллов, но опередившие ближайших соперников на пять.

Таким образом, Вирту и Мойр стали трехкратными олимпийскими чемпионами, добавив к успеху Ванкувера, золото в командном соревновании и танцах в Пхенчхане.

Биатлон

Российские биатлонисты впервые в истории не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. Этот антирекорд объясняется не только сильно усеченным составом сборной, но и серьезными недоработками в подготовке к Играм.

Последний шанс у россиян был в смешанной эстафете, однако слабый ход и не слишком выдающаяся стрельба отбросили российский квартет на девятое итоговое место.

Команда не забежала ни на один штрафной круг, но вынуждена была использовать целых десять дополнительных патронов, что как минимум ухудшило результат более чем на минуту.

Олимпийскими чемпионами стали французы во главе с Мартеном Фуркадом, для которого это золото стало пятым в карьере. Серебро завоевали норвежцы, выбравшиеся из второго десятка, благодаря усилиям Йоханнеса Бё Эмиля Хегле Свендсена , которые отыгрались после провала Тирил Экхофф.

Стоит отметить, что именно Пайффер лишил свою команду олимпийских медалей, упустив большое преимущество из-за откровенного провала в стрельбе.

На последнем рубеже немец ушел на штрафной круг и пропустил вперед сразу три сборные.

Шорт-трек

В шорт-треке женщины разыграли комплект наград в эстафете на 3000 м, которая завершилась настоящим сумасшедшим домом. Золото Игр выиграла на радость местным болельщикам сборная Южной Кореи, опередив на финише очень сильную команду Италии. А вот обладатель бронзы определился самым неожиданным образом.

Остальные два участника финала — команды Канады и Китая — были дисквалифицированы за нарушение правил прохождения дистанции, и на третьем месте в официальном протоколе оказалась сборная Нидерландов, которая выиграла финал B, где обычно определяются места с пятого по восьмое.

Самым же громким итогом этого решения судей стало историческое достижение голландки Йорин тер Морс, которая впервые в истории завоевала на одной Олимпиаде медали в двух разных видах спорта. Ранее тер Морс стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту в забеге на 1000 м.

Что касается российских участников, то сегодня они боролись в предварительных забегах на 1000 м у женщин и на 500 м у мужчин.

Керлинг

У российской женской команды по керлингу сегодня был день отдыха, однако основные новости в этом виде спорта касались участника дабл-микста Александра Крушельницкого.

Напомним, что два дня назад, 18 февраля, допинг-проба А российского спортсмена дала положительный результат на мельдоний.

Днем позже было произведено вскрытие пробы B, а результат был объявлен только сегодня. И он не стал утешительным для россиянина — проба также была положительной.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — говорится на сайте Федерации керлинга России (ФКР). Сам Крушельницкий выступил с заявлением, в котором отрицает умышленный прием мельдония.

ФКР создала специальную комиссию по расследованию дела, которая уже подготовила и направила заявление в Следственный комитет

Другие виды

Сегодня были также разыграны комплекты наград в тех видах, где россияне либо выступают в качестве статистов, либо вообще не принимают участия.

Эрик Френцель. В лыжном двоеборье представители Германии в очередной раз подтвердили свое безоговорочное доминирование в этом виде спорта. Пьедестал почета получился полностью немецким. Олимпийским чемпионом стал Йаханнес Ридзек, а серебро и бронзу завоевали Фабиан Риссле

Единственный российский участник Эрнест Яхин финишировал лишь 35-м.

В дисциплине фристайла хаф-пайп у женщин победу отпраздновала Кэсси Шарп из Канады, серебро завоевала Мари Мартино из Франции, а тройку сильнейших замкнула американка Брита Сигурни.

В неофициальном медальном зачете борьба за первое место накалилась до предела. Норвегия пока удерживает лидерство (11-10-8), но только по количеству серебряных наград. Германия (11-7-5) располагается на втором месте, а на третьей позиции идет Канада (8-5-6).

Россияне в 11-й медальный день не заняли призовых мест и остались на 20-м месте (0-3-8).