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Елисеев заявил о проблемах в общении с тренером
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Биатлонист Елисеев заявил о проблемах в общении с главным тренером 

Газета.Ru 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпийских играх 2018 года, а также рассказал о языковом барьере в общении с главным тренером мужской сборной России Рикко Гроссом.
"Однозначно, не самые лучшие. С тренерами контактируем нормально. Их, правда, здесь всего два. С Рикко Гроссом общаемся, но у него хороший английский, у нас — средний. Соответственно, не по всем позициям можем нормально объясниться. То есть, полноценного общения нет" — цитирует Елисеева специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018.
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