Елисеев заявил о проблемах в общении с тренером

Биатлонист Елисеев заявил о проблемах в общении с главным тренером

"Однозначно, не самые лучшие. С тренерами контактируем нормально. Их, правда, здесь всего два. С Рикко Гроссом общаемся, но у него хороший английский, у нас — средний. Соответственно, не по всем позициям можем нормально объясниться. То есть, полноценного общения нет" — цитирует Елисеева специальный корреспондент "Газеты.Ru" Дмитрий Окунев. Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от своего выступления на Олимпийских играх 2018 года, а также рассказал о языковом барьере в общении с главным тренером мужской сборной России Рикко Гроссом Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018.