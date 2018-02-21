Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова 

Иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову подан во вторник в Нью-Йорке от имени российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом ТАСС сообщили в юридической компании Herbert Smith Freehills.
В компании пока не смогли уточнить, когда именно начнется судебное разбирательство. Представлять интересы россиянок будет адвокат Скотт Балбер.
Как следует из документа, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк во вторник около полудня. "Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры и нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб, — указывается в исковом заявлении. — Истцы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту".
Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью нью-йоркской телепрограмме "60 минут", а в марте 2016 года получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в Нью-Йорке. В этой связи, подчеркивается в документе, выбор Нью-Йорка для подачи иска к Родченкову вполне уместен.