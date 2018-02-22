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Биатлонистки сборной Белоруссии выиграли золото ОИ
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Биатлонистки сборной Белоруссии выиграли эстафету на Олимпиаде 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Женская сборная Белоруссии в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла золото Олимпийских игр — 2018.
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