Бьорндален заступился за Спицова

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Бьорндален: намек на нечестную борьбу российских лыжников выглядит глупым 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал французского лыжника Мориса Манифика, который намекнул на то, что россиянин Денис Спицов мог нечестно завоевать серебряную медаль в командном спринте на Олимпийских играх.
"Логика понятна: тем, кто долгие годы бегает "чистым", не нужно ничего подтверждать. Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были "чистыми", в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно", — цитирует Бьорндалена сайт "Матч ТВ".
Ранее Манифика объяснил успешные выступления 21-летнего россиянина возможным употреблением запрещенных препаратов.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
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