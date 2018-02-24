Фуркад ответил на призыв США 

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя решение сборной США не ехать в Тюмень на этап Кубка мира, заявил, что он будет принимать в нем участие, сообщает «Газета.Ru».
«Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», — сказал он.
Фуркад также пояснил свою позицию по допингу, отметив, что нельзя наказывать одних спортсменов за поступки других.
«Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных», — сказал он.
По мнению биатлониста, многие спортсмены из других стран не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись столь же строгие требования, как к русским.
Кроме того, он заявил, что россияне имеют право пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады.
«Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом», — сказал он.