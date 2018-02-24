Фуркад ответил на призыв США

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя решение сборной США не ехать в Тюмень на этап Кубка мира, заявил, что он будет принимать в нем участие, сообщает «Газета.Ru»

«Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие», — сказал он.

Фуркад также пояснил свою позицию по допингу, отметив, что нельзя наказывать одних спортсменов за поступки других.

«Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных», — сказал он.

По мнению биатлониста, многие спортсмены из других стран не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись столь же строгие требования, как к русским.