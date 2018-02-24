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Еще одна страна объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
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Сборная Чехии по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: ТАСС
Биатлонисты сборной Чехии бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в текущем сезоне. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, слова которого приводит чешская газета Sport.
>> США объявили бойкот этапу Кубка мира по биатлону в Тюмени
Ранее американские биатлонисты объявили о бойкоте соревнований в Тюмени в ответ на решение Международного союза биатлонистов (IBU) сохранить российский этап в календаре нынешнего сезона. В заявлении организации отмечается, что такое решение принято по причине "поддержки чистого спорта и собственной безопасности". Еще раньше сообщалось, что канадские биатлонисты собираются отказаться от участия в тюменском этапе Кубка мира.
Из-за пропуска этапа Кубка мира сборная Чехии может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, что приведет к сокращению квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне. "Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно", — заявил Хамза.
Лучшая из чешских биатлонисток Вероника Виткова занимает шестое место в общем зачете Кубка мира. Женская сборная Чехии занимает восьмое место в зачете Кубка наций, мужская команда — также восьмое.
Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта.
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