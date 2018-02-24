Ещё
Тихонов: у США достаточно допинга и грязи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тихонов: у США достаточно допинга и грязи в спорте 

RT на русском 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Трёхкратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Александр Тихонов обрадовался решению США бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
«Где американцы — там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видах спорта», — приводит слова Тихонова НСН.
Он отметил, что России нужно думать, как провести этап Кубка мира на высочайшем уровне.
Ранее Губерниев назвал давлением на МОК решение США о бойкоте этапа КМ в Тюмени.
RT на русском: последние новости
СМИ: биатлонистка Коукалова может летом завершить карьеру Американский биатлонист: очень печально видеть россиян на этапах Кубка мира Чешская биатлонистка выразила недовольство решением сборной страны бойкотировать этап КМ в Тюмени
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение