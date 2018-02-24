Тихонов: у США достаточно допинга и грязи

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Александр Тихонов обрадовался решению США бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
«Где американцы — там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видах спорта», — приводит слова Тихонова НСН.
Он отметил, что России нужно думать, как провести этап Кубка мира на высочайшем уровне.
Ранее Губерниев назвал давлением на МОК решение США о бойкоте этапа КМ в Тюмени.