Тихонов: у США достаточно допинга и грязи в спорте

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский биатлонист Александр Тихонов обрадовался решению США бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«Где американцы — там обязательно проблемы, потому что они везде суют нос. Уж кто бы говорил о чистоте спорта, но только не они. У США достаточно допинга и грязи в других видах спорта», — приводит слова Тихонова НСН.

Он отметил, что России нужно думать, как провести этап Кубка мира на высочайшем уровне.

Ранее Губерниев назвал давлением на МОК решение США о бойкоте этапа КМ в Тюмени.