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Акимова: мы оказались неготовыми к ОИ
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Биатлонистка Акимова: мы оказались неготовыми к Олимпиаде 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Российская биатлонистка Татьяна Акимова подвела итоги выступления на Олимпийских играх 2018 года. По мнению спортсменки, неудачные результаты биатлонистов из России связаны с плохой подготовкой к соревнованиям.
"Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать. Я уже говорила после масс-старта, что на протяжении последнего года у меня не было контакта с тренерским штабом. Трудно было понять, ради каких целей именно так был построен тренировочный процесс, а объяснять мне никто не хотел. Не знаю, мог ли повлиять на это СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. "Газеты.Ru"). Но очевидно, что мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде", — цитирует Акимову газета "Известия".
В масс-старте на Играх-2018 Акимова заняла последнее место, допустив пять промахов из пяти на одном из огневых рубежей.
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