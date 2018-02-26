Акимова: мы оказались неготовыми к ОИ

Биатлонистка Акимова: мы оказались неготовыми к Олимпиаде

"Этот сезон показал, что принципы работы нужно, мягко говоря, корректировать. Я уже говорила после масс-старта, что на протяжении последнего года у меня не было контакта с тренерским штабом. Трудно было понять, ради каких целей именно так был построен тренировочный процесс, а объяснять мне никто не хотел. Не знаю, мог ли повлиять на это СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. "Газеты.Ru"). Но очевидно, что мы оказались не готовыми к этой Олимпиаде", — цитирует Акимову газета "Известия". Российская биатлонистка Татьяна Акимова подвела итоги выступления на Олимпийских играх 2018 года. По мнению спортсменки, неудачные результаты биатлонистов из России связаны с плохой подготовкой к соревнованиям.

В масс-старте на Играх-2018 Акимова заняла последнее место, допустив пять промахов из пяти на одном из огневых рубежей.