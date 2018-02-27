Российские юниорки завоевали бронзу ЧМ по биатлону

Российские юниорки выиграли бронзовую медаль чемпионата мира по биатлону.
За команду выступали Полина Шевнина, Эмма Тимербулатова и Валерия Васнецова.
Золотые медали у француженок, серебро завоевала сборная Норвегии.
Биатлон. Юношеское первенство мира. Отепя. Эстафета. 3х6 км. Юниорки1. Франция (Камиль Бенед, Миртиль Бегю, Лу Лоран Жанмонно) — 1:02.52,1 (1+8) 2. Норвегия (Уне Квельване, Эмилия Калькенберг, Кйерстиль Денгеруд) — 17,5 (2+11) 3. Россия (Полина Шевнина, Эмма Тимербулатова, Валерия Васнецова) — 40,1 (2+13).