Бьорндален отказался от российских этапов

Бьорндален отказался приехать на турнир в Россию

Норвежский биатлонист, обладатель восьми золотых олимпийских медалей Уле-Эйнар Бьорндален отказался ехать на этапы кубка Международного союза биатлонистов (IBU), которые пройдут в Россию. Об этом сообщает VG.

«Он получил предложение наравне с другими спортсменами, которые соревнуются за места в команде для Кубка мира», — сказал он. Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан отметил, что не прошедший отбор на Олимпиаду Бьорндален сам выбирал, ехать ему или нет.

Ботнан добавил, что решение о составе команды, которая будет участвовать в восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене, будет принято только после седьмого этапа в Контиолахти 8-11 марта.

По данным ТАСС, 44-летний Бьорндален «не хочет участвовать» во втором по значимости турнире, «даже если у него не будет возможности выступить в первом».

Восьмикратный олимпийский чемпион не вошел в состав сборной Норвегии на ОИ-2018 в Пхёнчхане, показав на Кубке мира низкие результаты.

Этапы Кубка IBU будут проходить в российских городах Уват (10-11 марта) и Ханты-Мансийск (14-17 марта).