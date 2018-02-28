Ещё
Бьорндален отказался от российских этапов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бьорндален отказался приехать на турнир в Россию 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Норвежский биатлонист, обладатель восьми золотых олимпийских медалей Уле-Эйнар Бьорндален отказался ехать на этапы кубка Международного союза биатлонистов (IBU), которые пройдут в Россию. Об этом сообщает VG.
Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан отметил, что не прошедший отбор на Олимпиаду Бьорндален сам выбирал, ехать ему или нет.
«Он получил предложение наравне с другими спортсменами, которые соревнуются за места в команде для Кубка мира», — сказал он.
Ботнан добавил, что решение о составе команды, которая будет участвовать в восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене, будет принято только после седьмого этапа в Контиолахти 8-11 марта.
По данным ТАСС, 44-летний Бьорндален «не хочет участвовать» во втором по значимости турнире, «даже если у него не будет возможности выступить в первом».
Восьмикратный олимпийский чемпион не вошел в состав сборной Норвегии на ОИ-2018 в Пхёнчхане, показав на Кубке мира низкие результаты.
Этапы Кубка IBU будут проходить в российских городах Уват (10-11 марта) и Ханты-Мансийск (14-17 марта).
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение