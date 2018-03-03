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Фуркад назначен президентом комиссии спортсменов
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Оргкомитет Олимпиады-2024 назначил Фуркада президентом комиссии спортсменов 

RT на русском 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Титулованный биатлонист Мартен Фуркад был назначен президентом комиссии спортсменов летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Помимо Фуркада, в состав комиссии спортсменов, мнение которой будет учитываться при решении ряда организационных вопросов, связанных с проведением Олимпиады-2024, вошли ещё четыре спортсмена. Среди них — действующая олимпийская чемпионка по боксу в наилегчайшем весе Сара Урамун и трёхкратная победительница Игр в беге на короткие дистанции Мари-Жозе Перек.
По результатам Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Фуркад стал самым титулованным представителем зимних видов спорта в истории Франции. Помимо пяти золотых медалей Игр, в его послужном списке значатся шесть побед в общем зачёте Кубка мира по биатлону и 11 — на чемпионатах мира.
Ранее Фуркад заявил, что он не намерен бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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