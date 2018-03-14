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Кубок мира по биатлону-2017/18. Шипулин — лучший биатлонист России и СССР?
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Кубок мира по биатлону-2017/18. Шипулин — лучший биатлонист России и СССР? 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Шипулин может стать лучшим биатлонистом в российской истории, если удачно выступит в Хольменколлене. Или монстров из СССР ему не достать?
Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2017/18 пройдёт в Хольменколлене. Это предпоследний этап сезона, и он, возможно, станет ключевым в определении обладателя «Большого хрустального глобуса» и у мужчин, и у женщин. В данный момент на трофей претендуют Мартен Фуркад иЙоханнес Бё, Анастасия Кузьмина иКайса Мякяряйнен, однако всего пара гонок может всё изменить.
Для России главное событие этапа — выступление Антона Шипулина. В Контиолахти лидер нашей команды выполнил задачу-максимум: догнал и уверенно опередил словенца Якова Фака в борьбе за третье место. Теперь Шипулин имеет прекрасные шансы в четвёртый раз подряд войти в тройку лучших биатлонистов планеты. Такого никогда не было ни в России, ни в СССР, и это определённо тема для первого вопроса нашей традиционной рубрики «Вечер биатлона».
Если это произойдёт, то мы готовы говорить, что Антон Шипулин — лучший биатлонист в нашей истории и что такая стабильность важнее однократного выигрыша Кубка мира или личного олимпийского золота.
А кто для вас лучший биатлонист в истории СССР и России?
Если опрос не открывается, проголосовать можно, перейдя по ссылке.
Второй вопрос — наш стандартный и всеми любимый подсчёт медалей сборной России. Мы считаем, что в Хольменколлене нашей команде достанется одна награда, и она не будет золотой. На большее рассчитывать не приходится.
А сколько медалей сборной России на восьмом этапе КМ насчитаете вы?
Если опрос не открывается, проголосовать можно, перейдя по ссылке.
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