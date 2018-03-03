Шипулин выглядит неплохо, рвется в бой

Тренер мужской сборной России Андрей Падин рассказал о готовности команды к этапу Кубка мира в Контиолахти.
— Антон выглядит неплохо, рвется в бой, как и все остальные ребята, хотя, конечно же, понятно, что на душе у него после пропуска Олимпиады неспокойно. У всех ведущих биатлонистов послеолимпийские этапы Кубка мира это своеобразная "докатка", нет большого напряжения. Пока в основной состав у нас не попадает олимпийский чемпион и чемпион мира Алексей Волков, но мы постоянно держим его на заметке, — цитирует Падина агентство "Р-Спорт".
Мужская сборная сейчас проводит тренировочный сбор в Санкт-Петербурге и отправится в Контиолахти в понедельник.